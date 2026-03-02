ПВО Кувейта ошибочно сбила три американских истребителя F-15
- ПВО Кувейта ошибочно сбила три F-15 США во время активной фазы военной операции против Ирана.
- Все шесть членов экипажа катапультировались и выжили, находятся в стабильном состоянии.
Три истребителя F-15 Strike Eagles, которые участвовали в операции на территории Ирана, были ошибочно сбиты противовоздушной обороной Кувейта. К счастью, члены экипажей самолетов смогли безопасно катапультироваться.
Об этом сообщает Centcom.
Инцидент с F-15 и ПВО Кувейта: что известно
Отмечается, что все шесть членов экипажа “катапультировались, были спасены и находятся в стабильном состоянии”.
– 1 марта в 23:03 по восточному времени три американских самолета F-15E Strike Eagles, выполнявшие задание в рамках операции Epic Fury, упали в Кувейте из-за инцидента с дружественным огнем. Во время активных боевых действий, включавших атаки иранских самолетов, баллистических ракет и дронов, истребители ВВС США были ошибочно сбиты кувейтской противовоздушной обороной, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Кувейте признали свою ответственность за этот инцидент и благодарны за усилия и поддержку в операции.
MORE:Photos from Kuwait showed three different U.S. pilots who ejected today, suggesting multiple jets have been involved. https://t.co/Cq2fhWpAFZ pic.twitter.com/l6zbEY5Asn
— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Причины этого инцидента все еще расследуются.
До этого Министерство обороны Кувейта заявило, что “несколько военных самолетов США” разбились на его территории, а члены экипажа были доставлены в больницы. О работе ПВО и дружественном огне тогда не сообщалось.
Напомним, в Иране заявили, что не собираются вести переговоры с США.
Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана и заявил, что целью действий Вашингтона является устранение угроз со стороны иранского режима.
Также Трамп заявил, что конфликт в Иране может длиться “примерно четыре недели”.