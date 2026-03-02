Три истребителя F-15 Strike Eagles, которые участвовали в операции на территории Ирана, были ошибочно сбиты противовоздушной обороной Кувейта. К счастью, члены экипажей самолетов смогли безопасно катапультироваться.

Об этом сообщает Centcom.

Инцидент с F-15 и ПВО Кувейта: что известно

Отмечается, что все шесть членов экипажа “катапультировались, были спасены и находятся в стабильном состоянии”.

– 1 марта в 23:03 по восточному времени три американских самолета F-15E Strike Eagles, выполнявшие задание в рамках операции Epic Fury, упали в Кувейте из-за инцидента с дружественным огнем. Во время активных боевых действий, включавших атаки иранских самолетов, баллистических ракет и дронов, истребители ВВС США были ошибочно сбиты кувейтской противовоздушной обороной, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кувейте признали свою ответственность за этот инцидент и благодарны за усилия и поддержку в операции.

MORE:Photos from Kuwait showed three different U.S. pilots who ejected today, suggesting multiple jets have been involved. https://t.co/Cq2fhWpAFZ pic.twitter.com/l6zbEY5Asn — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Причины этого инцидента все еще расследуются.

До этого Министерство обороны Кувейта заявило, что “несколько военных самолетов США” разбились на его территории, а члены экипажа были доставлены в больницы. О работе ПВО и дружественном огне тогда не сообщалось.

Напомним, в Иране заявили, что не собираются вести переговоры с США.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции США против Ирана и заявил, что целью действий Вашингтона является устранение угроз со стороны иранского режима.

Также Трамп заявил, что конфликт в Иране может длиться “примерно четыре недели”.

