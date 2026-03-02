Три винищувачі F-15 Strike Eagles, які брали участь в операції на території Ірану, були помилково збиті протиповітряною обороною Кувейта. На щастя, члени екіпажів літаків змогли безпечно катапультуватися.

Про це повідомляє Centcom.

Інцидент з F-15 та ППО Кувейту: що відомо

Зазначається, що всі шестеро членів екіпажу “катапультувалися, були врятовані і перебувають в стабільному стані”.

– 1 березня о 23:03 за східним часом три американські літаки F-15E Strike Eagles, що виконували завдання в межах операції Epic Fury, впали в Кувейті через інцидент з дружнім вогнем. Під час активних бойових дій, що включали атаки іранських літаків, балістичних ракет і дронів, винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтською протиповітряною обороною, – сказано в повідомленні.

Наголошується, що в Кувейті визнали свою відповідальність за цей інцидент і вдячні за зусилля та підтримку в операції.

MORE:Photos from Kuwait showed three different U.S. pilots who ejected today, suggesting multiple jets have been involved. https://t.co/Cq2fhWpAFZ pic.twitter.com/l6zbEY5Asn — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Причини цього інциденту все ще розслідують.

До цього Міністерство оборони Кувейту заявило, що “кілька військових літаків США” розбилися на його території, а членів екіпажу доставили у лікарні. Про роботу ППО та дружній вогонь тоді не повідомлялося.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що не збираються вести переговори зі США.

Раніше Дональд Трамп оголосив про початок масштабної військової операції США проти Ірану та заявив, що метою дій Вашингтона є усунення загроз з боку іранського режиму.

Також Трамп заявив, що конфлікт в Ірані може тривати “приблизно чотири тижні”.

