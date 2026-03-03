Новым верховным лидером Ирана избрали сына убитого аятоллы Али Хаменеи — Моджтабу.

Об этом сообщает Iran International.

Иран избрал нового верховного лидера

Согласно полученной информации, Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики.

Израильские СМИ сообщали, что во вторник, 3 марта, Израиль и США нанесли удары по зданию, где должны были выбирать нового верховного лидера Ирана.

Здание Ассамблеи экспертов в Куме подверглось разрушениям, информация о пострадавших не поступала.

В здании находились члены совета экспертов, который насчитывает 88 человек и отвечает за избрание нового верховного лидера Ирана.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Хаменеи был уничтожен в ходе операции, которую проводили совместно американские и израильские военные.

Также, по его словам, были убиты другие иранские чиновники.

Разведка смогла точно установить местонахождение аятоллы, после чего по объекту нанесли ракетный удар.

Утром 28 февраля Израиль вместе с США начали операцию по бомбардировке Тегерана.

Армия обороны Израиля сообщала, что для ударов по 500 целям в Иране привлекли более 200 истребителей.

В ответ Тегеран начал атаки на Израиль, американские военные базы и гражданские объекты в государствах Персидского залива.

