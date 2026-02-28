В результате атак Израиля и США 28 февраля погибли министр обороны Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с военными операциями Израиля, и один региональный источник.

Два иранских топ-чиновника убиты

— Министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, вероятно, погибли в результате израильских атак, — пишет агентство.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи жив “насколько мне известно”, заявил NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Выступая в прямом эфире из Тегерана после совместных ударов США и Израиля, Арагчи сообщил, что двое командиров погибли, но высокопоставленные чиновники режима выжили, в частности глава судебной власти и спикер парламента.

— Все высокопоставленные чиновники живы. Поэтому все сейчас находятся на своих постах, мы контролируем эту ситуацию, и все в порядке, — отметил он.

NBC News не смогла независимо подтвердить эти заявления.

Издания The Times of Israel и Channel 12 сообщают со ссылкой на источники, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вероятно, погиб в результате израильского удара сегодня утром.

Телеканал Channel 12 отмечает, что есть признаки, указывающие на это. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее телеканал сообщал со ссылкой на израильскую разведку, что Хаменеи “как минимум получил ранения”. Эта информация основана на спутниковых снимках, которые якобы демонстрируют разрушение президентского комплекса Хаменеи.

Также отмечается, что Хаменеи должен вскоре выступить с обращением. Channel 12 предполагает: если это произойдет, обращение было записано заранее.

Channel 12 также сообщает, что сегодняшние удары нанесли “очень значительный ущерб” руководству иранского режима и его военным командирам.

Государственный израильский телеканал Kan информирует, что “связи” с Хаменеи нет, и его состояние неизвестно.

Операция Израиля и США в Иране: что известно

Утром 28 февраля в Иране прогремела серия мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что речь идет о масштабной совместной операции с участием США.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале американской военной кампании против Ирана с целью нейтрализации угроз со стороны режима аятолл.

Среди целей ударов Израиля и США были верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиян и другие высокопоставленные чиновники страны.

В ходе операции были поражены десятки объектов, в частности резиденции Хаменеи и Пезешкиана, здание парламента, министерство разведки, министерство обороны, ядерные объекты, военные базы и аэродромы.

В ответ Иран осуществил ракетные пуски в направлении территории Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

После этого указанные страны заявили о готовности присоединиться к США и Израилю для дальнейших действий против Ирана.

