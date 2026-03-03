Новим верховним лідером Ірану обрали сина вбитого аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу.

Про це повідомляє Iran International.

Іран обрав нового верховного лідера

Згідно з отриманою інформацією, Асамблея експертів під тиском Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що у вівторок, 3 березня, Ізраїль та США завдали ударів по будівлі, де мали обирати нового верховного лідера Ірану.

Будівля Асамблеї експертів у Кумі зазнала руйнувань, інформація про постраждалих не надходила.

У будівлі перебували члени ради експертів, яка налічує 88 осіб і відповідає за обрання нового верховного лідера Ірану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Хаменеї був знищений у ході операції, яку проводили спільно американські та ізраїльські військові.

Також, за його словами, були вбиті інші іранські посадовці.

Розвідка змогла точно встановити місцеперебування аятоли, після чого по об’єкту завдали ракетного удару.

Уранці 28 лютого Ізраїль разом із США розпочали операцію з бомбардування Тегерана.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що для ударів по 500 цілях в Ірані залучили понад 200 винищувачів.

У відповідь Тегеран розпочав атаки на Ізраїль, американські військові бази та цивільні об’єкти у державах Перської затоки.

