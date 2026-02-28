Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи во время ударов Израиля и США по Ирану в субботу, 28 февраля.

Он добавил, что смерть Хаменеи – шанс для народа Ирана вернуть свою страну.

Об этом Трамп заявил в сети Truth Sosial и в телефонном комментарии NBC News.

Трамп подтвердил гибель Хаменеи

В беседе с NBC News президент США заявил, что его администрация считает сообщение о гибели Али Хаменеи “правдивой информацией”.

Трамп добавил, что Хаменеи “убил много людей” и “разрушил страну”.

На вопрос, когда он получит подтверждение статуса Хаменеи, Трамп ответил:

— Я говорил со многими людьми, и мы уверены, мы считаем, что это правдивая информация.

Он отметил, что “значительная часть руководства” Ирана также была убита, но отказался вдаваться в детали.

— Люди, которые принимали все решения, большинство из них уже нет, — отметил президент.

В сети Truth Sosial Трамп назвал гибель иранского духовного лидера “справедливостью для народа Ирана”.

— Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов, — заявил президент США.

Трамп рассказал, что Хаменеи не избежал разведки США и высокотехнологичных систем отслеживания. Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с Израилем ликвидировали аятоллу и других лидеров Ирана.

— Это самый большой шанс для иранского народа вернуть свою страну, — подчеркнул он.

Американский президент добавил, что многие представители КСИР, иранских военных, сил безопасности и полиции не хотят воевать и ищут иммунитет в США.

— Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть, — подчеркнул он.

Дональд Трамп выразил надежду, что КСИР вместе с полицией “объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе, чтобы вернуть стране величие”.

Он также отметил, что в течение этого дня Иран был в значительной степени разрушен и опустошен бомбардировками.

— Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение недели или столько, сколько будет необходимо для достижения нашей цели – мира на Ближнем Востоке и, в конечном итоге, в мире, — подытожил президент США.

