Хаменеи мертв: Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о гибели аятоллы Али Хаменеи во время ударов Израиля и США по Ирану в субботу, 28 февраля.
Он добавил, что смерть Хаменеи – шанс для народа Ирана вернуть свою страну.
Об этом Трамп заявил в сети Truth Sosial и в телефонном комментарии NBC News.
Трамп подтвердил гибель Хаменеи
В беседе с NBC News президент США заявил, что его администрация считает сообщение о гибели Али Хаменеи “правдивой информацией”.
Трамп добавил, что Хаменеи “убил много людей” и “разрушил страну”.
На вопрос, когда он получит подтверждение статуса Хаменеи, Трамп ответил:
— Я говорил со многими людьми, и мы уверены, мы считаем, что это правдивая информация.
Он отметил, что “значительная часть руководства” Ирана также была убита, но отказался вдаваться в детали.
— Люди, которые принимали все решения, большинство из них уже нет, — отметил президент.
В сети Truth Sosial Трамп назвал гибель иранского духовного лидера “справедливостью для народа Ирана”.
— Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов, — заявил президент США.
Трамп рассказал, что Хаменеи не избежал разведки США и высокотехнологичных систем отслеживания. Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с Израилем ликвидировали аятоллу и других лидеров Ирана.
— Это самый большой шанс для иранского народа вернуть свою страну, — подчеркнул он.
Американский президент добавил, что многие представители КСИР, иранских военных, сил безопасности и полиции не хотят воевать и ищут иммунитет в США.
— Сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть, — подчеркнул он.
Дональд Трамп выразил надежду, что КСИР вместе с полицией “объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе, чтобы вернуть стране величие”.
Он также отметил, что в течение этого дня Иран был в значительной степени разрушен и опустошен бомбардировками.
— Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение недели или столько, сколько будет необходимо для достижения нашей цели – мира на Ближнем Востоке и, в конечном итоге, в мире, — подытожил президент США.