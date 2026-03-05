Китай заявил о намерении усилить дипломатические усилия по прекращению конфликта между американо-израильской коалицией и Ираном.

Об этом во время брифинга сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Китай отправит спецпосланника на Ближний Восток

– Китай и дальше будет поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая и вовлеченные в конфликт, и активизирует посреднические усилия для достижения консенсуса, – сказала Мао.

Она также проинформировала, что специальный посланник правительства Китая по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь в ближайшее время совершит визит в регион.

– Китай глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает все стороны приложить усилия для деэскалации ситуации и обеспечения безопасности гражданского населения, – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Китай уже призвал стороны противостояния вокруг Ирана прекратить боевые действия и избегать дальнейшей эскалации, отмечая необходимость гарантировать безопасность и стабильность в Ормузском проливе – одном из ключевых морских коридоров мировой торговли.

Напомним, директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может стать серьезным вызовом для глобальной экономики и повлиять на инфляционные процессы и темпы роста.

