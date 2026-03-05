Затяжний конфлікт на Близькому Сході може стати серйозним викликом для глобальної економіки та вплинути на інфляційні процеси і темпи зростання.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час конференції Азія у 2050 році в Бангкоку.

МВФ про ситуацію на Близькому Сході

– Нині час частіших, більш несподіваних потрясінь. У більшості випадків ми не можемо передбачити їхнього точного характеру. Але у всіх випадках ми можемо докласти зусиль, щоб підготуватися до них, – зазначила вона.

За словами Георгієвої, фонд уважно відстежує розвиток подій у регіоні та висловлює занепокоєння через гуманітарні наслідки конфлікту.

Вона додала, що оцінки впливу ситуації буде враховано у квітневому прогнозі світової економіки.

Якщо протистояння затягнеться, це може позначитися на цінах на енергоносії, ринкових настроях, економічному зростанні та інфляції, “поклавши нові вимоги на плечі відповідальних за формування політики всюди”, наголосила очільниця МВФ.

– Що швидше ця біда закінчиться, то краще буде для всього світу, – констатувала голова МВФ.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував направити найкращих фахівців зі збиття іранських дронів на Близький Схід.

Та лише за умови, що лідери регіону переконають Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні Росії проти України.

