Китай заявив про намір посилити дипломатичні зусилля задля припинення конфлікту між американо-ізраїльською коаліцією та Іраном.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

Китай відправить спецпосланця на Близький Схід

– Китай і надалі підтримуватиме контакти з усіма зацікавленими сторонами, зокрема й залученими до конфлікту, та активізує посередницькі зусилля для досягнення консенсусу, – сказала Мао.

Вона також поінформувала, що спеціальний посланник уряду Китаю у справах Близького Сходу Чжай Цзюнь найближчим часом здійснить візит до регіону.

– Китай глибоко стурбований ескалацією на Близькому Сході і закликає всі сторони докласти зусиль для деескалації ситуації та забезпечення безпеки цивільного населення, – заявила речниця зовнішньополітичного відомства.

Раніше Китай уже закликав сторони протистояння навколо Ірану припинити бойові дії та уникати подальшої ескалації, наголошуючи на необхідності гарантувати безпеку і стабільність в Ормузькій протоці – одному з ключових морських коридорів світової торгівлі.

Нагадаємо, директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що затяжний конфлікт на Близькому Сході може стати серйозним викликом для глобальної економіки та вплинути на інфляційні процеси і темпи зростання.

