В Европейском Союзе отреагировали на начало США “масштабной боевой операции в Иране”.

В ЕС отреагировали на события в Иране 28 февраля

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступили с совместным заявлением о событиях в Иране. Они отметили, что события в Иране вызывают большую обеспокоенность.

– Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе. Мы подтверждаем нашу непреклонную приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности, – отметили они.

По их словам, обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут еще больше усугубить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет решающее значение.

— В тесной координации с государствами-членами ЕС мы будем принимать все необходимые меры, чтобы граждане ЕС в регионе могли рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, защищать гражданское население и полностью уважать международное право, – добавили Кошта и фон дер Ляен.

Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас также отреагировала на события в Иране.

— Последние события на Ближнем Востоке — опасны. Иранский режим убил тысячи человек. Его программы по баллистическим ракетам и ядерному оружию, а также поддержка террористических групп представляют серьезную угрозу для глобальной безопасности. ЕС ввел жесткие санкции против Ирана и поддержал дипломатические решения, в частности, по ядерному вопросу. Я разговаривала с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и другими министрами в регионе, — сообщила высокая представительница ЕС в соцсети X.

Она отметила, что ЕС также тесно координирует свои действия с арабскими партнерами, чтобы исследовать дипломатические пути. Каллас подчеркнула, что защита гражданского населения и международное гуманитарное право являются приоритетом.

– Наша консульская сеть полностью вовлечена в содействие выезду граждан ЕС. Необязательный персонал ЕС выводится из региона. Наша военно-морская миссия Aspides остается в состоянии повышенной готовности в Красном море и готова помочь сохранить открытый морской коридор, — добавила она.

Напомним, что утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали “масштабные боевые операции в Иране”.

Иранские государственные СМИ проинформировали, что взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, в котором находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что в результате его военной операции в Иране могут погибнуть американцы.

На фоне событий польская авиационная компания LOT отменила все рейсы в Израиль и Израиль.

