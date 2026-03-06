РФ использует эскалацию на Ближнем Востоке для обвинений США в срыве переговоров — ISW
- Кремлевские чиновники раскритиковали США из-за военных операций против Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
- В Москве намекают, что действия Вашингтона могут повлиять на ход переговоров по войне в Украине.
- Российская риторика формирует основу для обвинений США в возможных провалах дипломатии.
Кремлевские чиновники активизировали критику Соединенных Штатов после начала военных операций против Ирана, используя эскалацию на Ближнем Востоке в собственной риторике.
Кремль критикует США из-за обострения на Ближнем Востоке
В Москве пытаются сформировать почву для возможных обвинений Вашингтона в случае осложнений или срыва будущих переговоров по завершению войны России против Украины.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
– Кремлевские чиновники критикуют Соединенные Штаты за военные операции против Ирана и используют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, чтобы создать условия для обвинения США в любых будущих неудачах в мирных переговорах по Украине, – отмечают аналитики ISW в новом отчете.
Эксперты обратили внимание на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 5 марта.
Он раскритиковал риторику Вашингтона по поводу американо-израильских операций против Ирана, заявив, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет делают противоречивые заявления о мотивах этих действий.
По словам Лаврова, США якобы стремятся посеять раздор в регионе и дестабилизировать Ближний Восток, в частности чтобы поссорить Иран со странами Персидского залива.
– Лавров связал военную операцию в Иране с войной России в Украине, заявив, что Соединенные Штаты и Израиль намерены вовлечь страны Персидского залива в конфликт, как и Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией. Лавров утверждал, что многие российские политики, политологи и аналитики обеспокоены временем проведения операций США против стран, с которыми они ведут переговоры, и тем, как это связано с мирными переговорами в Украине, – говорится в отчете.
По данным ISW, Лавров также заявил, что часть российских политиков и экспертов считает, что “дух” американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года постепенно исчезает, и согласился с этой оценкой.
В то же время он частично смягчил свои слова, подчеркнув, что “дух” саммита менее важен, чем так называемые договоренности, достигнутые во время этой встречи.
– Лавров также утверждал, что сам Кремль не заметил признаков того, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией недобросовестно, действуя как умеренный голос, чтобы послать определенный месседж российскому народу и союзникам России, не слишком критикуя администрацию Трампа, – отмечают аналитики.
В отчете также отмечается, что другие российские чиновники используют американские операции против Ирана для более резкой критики США и попыток дискредитировать переговорный процесс по Украине, который проходит при участии Вашингтона.
Аналитики обращают внимание, что для ужесточения риторики Кремль часто использует заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и депутатов Государственной думы.
– Кремль обычно использует Медведева для более экстремистской риторики, чем сам готов допустить в своей, отражая свои истинные взгляды. Кремль также использует депутатов Думы как рупоры своих риторических заявлений, особенно перед внутренней российской аудиторией, – отмечают эксперты.
В ISW также отмечают, что Россия продолжает затягивать переговорный процесс по войне против Украины, одновременно пытаясь избежать новых санкций или других шагов со стороны США, которые могли бы принудить Москву к реальным переговорам.
– Кремль уже давно пытается затянуть и тормозить мирные переговоры по Украине на фоне того, как он не демонстрирует никакой заинтересованности в участии в каких-либо переговорах, которые не соответствуют его первоначальным военным требованиям, но ему приходится балансировать эту цель с избеганием санкций США или других мер, которые могли бы заставить Россию к содержательным переговорам, – говорится в отчете.
Кроме того, российское руководство вынуждено балансировать между отношениями с Соединенными Штатами и контактами со своими партнерами, в частности теми, кто противостоит Вашингтону, в частности Ираном.
– Эскалация риторики Кремля против Соединенных Штатов после начала американо-израильских операций против Ирана 28 февраля указывает на то, что Кремль, возможно, все больше испытывает трудности с сохранением отношений с Соединенными Штатами и своими партнерами по мере продолжения операций против Ирана, – отмечается в отчете.
По мнению аналитиков, такая информационная кампания может стать подготовкой к тому, чтобы в случае провала переговоров переложить ответственность на Соединенные Штаты.