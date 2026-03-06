Морское движение в Ормузском проливе почти полностью остановилось на фоне войны США и Израиля в Иране. Так, в течение последних суток нефть вообще не перевозили по этому стратегически важному пути.

Об этом сообщает Объединенный морской информационный центр.

Как теперь работает морское движение в Ормузском проливе

Отмечается, что обзор судоходных сигналов подтвердил только два коммерческих транзита за последние 24 часа.

По данным многонациональной военно-морской консультативной группы, которая сосредоточена на Ближнем Востоке, эти пересечения осуществляли грузовые суда, а не нефтяные танкеры.

Bloomberg отмечает, что эскалация войны в регионе заставила десятки полностью загруженных нефтегазовых танкеров оставаться в Персидском заливе, перекрывая поставки ключевым клиентам в Азии и Европе.

Частота нападений на суда в проливе и вокруг него остается высокой, что делает слишком рискованным транзит энергетических танкеров и их многомиллионных грузов.

На этой неделе Вашингтон предложил страховые услуги и военно-морской эскорт нефтяным танкерам, ведь международные страховщики начали сокращать покрытие военных рисков.

– Это представляет собой почти полную временную паузу в обычном коммерческом движении, – сообщила компания JMIC. Там отмечают, что 4 марта пролив пересекло только одно судно, въезжавшее, и одно судно, выплывавшее.

Уточняется, что речь идет только о судах с включенными транспондерами. Также наблюдались сложные помехи для сигналов глобальной системы позиционирования, что влияло на навигацию и связь в этом районе.

Сообщается, что два судна, MSC Grace и Sonangol Namibe, были причастны к инцидентам в Персидском заливе и вблизи Ирака. Отдельно, сухогруз Iron Maiden вышел из пролива, сигнализируя CHINA OWNER и прорывая водный путь, что является примером того, как суда пытаются обеспечить себе безопасный проход. Ранее другое судно — танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Bogazici — сообщило, что оно принадлежит мусульманам и эксплуатируется Турцией.

Официальная позиция Ирана относительно движения по Ормузскому проливу

Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что военные Ирана пока не принимали мер по перекрытию Ормузского пролива, однако якобы могут сделать это в будущем.

– Пока мы этого не делали, но можем рассмотреть такую возможность в будущем, — заявил он в интервью американскому телеканалу NBC.

Отвечая на вопрос о том, почему же тогда движение судов через Ормузский пролив сейчас фактически почти остановилось, Аракчи объяснил, что причина в том, что “суда боятся туда идти”.

Напомним, 3 марта в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщили о закрытии Ормузского пролива и заявили, что будут открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

В то же время неофициально перекрытие пролива началось еще в феврале. Так, 28 февраля иностранные СМИ сообщали, что суда получают сообщения от КВИР Ирана с запретом прохода через Ормузский пролив.

