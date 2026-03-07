Иракские курды оказались под серьезным давлением из-за войны между США и Ираном.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на представителей регионального правительства Курдистана.

Давление на иракских курдов: что известно

По словам курдских чиновников, автономный регион оказался фактически в трехстороннем давлении.

С одной стороны, курдские вооруженные группировки в Иране призывают власти Иракского Курдистана открыть границу и позволить им вести борьбу против иранского режима.

С другой — Иран предупредил о возможном жестком ответе, если нападения на его территорию будут осуществляться со стороны иракского Курдистана.

Представитель Совета обороны Ирана Али Акбар Ахмадян заявил, что в случае использования территории Курдистана для атак Тегеран может нанести масштабные удары по региону.

Иранские чиновники также связывались с правительством Курдистана, чтобы подчеркнуть серьезность этого предупреждения.

Курдские чиновники признают, что регион почти не имеет систем противовоздушной обороны, поэтому даже атаки беспилотниками могут представлять серьезную угрозу.

— Им даже не нужны гиперзвуковые ракеты. Двести дронов Shahed могут нанести здесь большой ущерб, — заявил один из чиновников.

Еще одним фактором для беспокойства стала неопределенность политики президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

По словам представителей курдских властей, Вашингтон посылает противоречивые сигналы о том, идет ли речь о полной смене режима в Иране или только об ослаблении нынешней власти.

— Мы, как иракские курды, остаемся нейтральными, потому что не имеем ясности в отношении политики США, — пояснил чиновник.

Он добавил, что, по мнению курдского руководства, смена режима в Иране вряд ли возможна без наземной военной операции, а США не демонстрируют намерений вводить войска.

Пока лидеры Иракского Курдистана решили не вмешиваться в войну.

Курдские силы безопасности — Пешмерга — сдерживают курдские вооруженные группировки в Иране, чтобы те не совершали нападений на Иран с территории Ирака.

Одной из причин такой позиции является недоверие к долгосрочной поддержке со стороны США.

— У нас есть проблемы с доверием из прошлого, и мы не хотим вмешиваться. Кто нас защитит, если иранский режим переживет этот кризис? — отметил один из курдских чиновников.

Ранее в Пентагоне заявили, что даже усиленная система противовоздушной обороны не гарантирует полной защиты от атак Ирана.

Как заявил глава Пентагона Пит Хэгсет, США направили значительные ресурсы на усиление противовоздушной обороны для защиты американских военных и союзников на Ближнем Востоке.

В то же время он признал, что ни одна система не может гарантировать перехват всех атак, а угроза для американских военных в регионе остается высокой.

