Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил заинтересованность в развертывании американских войск на территории Ирана.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Трамп рассматривает ввод войск США в Иран

По словам собеседников издания, Трамп обсуждал идею развертывания сухопутных войск с помощниками и республиканскими чиновниками за пределами Белого дома.

Трамп очертил свое видение послевоенного Ирана так: иранский уран находится под контролем, США и новый иранский режим сотрудничают в сфере добычи нефти, подобно тому, как Соединенные Штаты сотрудничают с Венесуэлой.

Заинтересованность президента США развертыванием сухопутных войск не предполагает масштабного наземного вторжения в Иран.

Речь идет скорее о присутствии небольшого контингента американских войск на территории Ирана, который бы использовался для конкретных стратегических целей.

Источники подчеркнули, что Трамп не принимал никаких решений и не давал приказов, связанных с введением наземных войск.

— Эта история основана на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду президента по национальной безопасности и явно не информированы об этих обсуждениях, — заявила в комментарии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, “президент Трамп всегда мудро оставляет открытыми все варианты”.

Публично Трамп не исключал возможности ввода американских войск в Иран, хотя война пока состоит только из воздушной кампании.

Его частные обсуждения этой идеи свидетельствуют о том, что президент США, возможно, более готов рассмотреть такой шаг, чем можно было предположить из его публичных заявлений по этому вопросу.

Любое развертывание американских войск на территории Ирана может увеличить масштаб и размах войны и повысить риски для американских сил.

По данным Пентагона, с начала войны в Иране шесть американских военнослужащих погибли, 18 были ранены в результате контратак Ирана.

