Іракські курди опинилися під серйозним тиском через війну між США та Іраном.

Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на представників регіонального уряду Курдистану.

Тиск для іракських курдів: що відомо

За словами курдських посадовців, автономний регіон опинився фактично у тристоронньому тиску.

Зараз дивляться

З одного боку, курдські збройні угруповання в Ірані закликають владу Іракського Курдистану відкрити кордон і дозволити їм вести боротьбу проти іранського режиму.

З іншого — Іран попередив про можливу жорстку відповідь, якщо напади на його територію здійснюватимуться з боку іракського Курдистану.

Представник Ради оборони Ірану Алі Акбар Ахмадян заявив, що у разі використання території Курдистану для атак Тегеран може завдати масштабних ударів по регіону.

Іранські чиновники також зв’язувалися з урядом Курдистану, щоб підкреслити серйозність цього попередження.

Курдські посадовці визнають, що регіон майже не має систем протиповітряної оборони, тому навіть атаки безпілотниками можуть становити серйозну загрозу.

— Їм навіть не потрібні гіперзвукові ракети. Двісті дронів Shahed можуть завдати тут великої шкоди, — заявив один із чиновників.

Ще одним фактором для занепокоєння стала невизначеність політики президента США Дональда Трампа щодо Ірану.

За словами представників курдської влади, Вашингтон надсилає суперечливі сигнали щодо того, чи йдеться про повну зміну режиму в Ірані, чи лише про ослаблення нинішньої влади.

— Ми, як іракські курди, залишаємося нейтральними, бо не маємо ясності щодо політики США, — пояснив чиновник.

Він додав, що, на думку курдського керівництва, зміна режиму в Ірані навряд чи можлива без наземної військової операції, а США не демонструють намірів вводити війська.

Наразі лідери Іракського Курдистану вирішили не втручатися у війну.

Курдські сили безпеки — Пешмерга — стримують курдські збройні угруповання в Ірані, щоб ті не здійснювали нападів на Іран із території Іраку.

Однією з причин такої позиції є недовіра до довгострокової підтримки з боку США.

— У нас є проблеми з довірою з минулого, і ми не хочемо втручатися. Хто нас захистить, якщо іранський режим переживе цю кризу? — зазначив один із курдських чиновників.

Раніше у Пентагоні заявили, що навіть посилена система протиповітряної оборони не гарантує повного захисту від атак Ірану.

Як заявив глава Пентагону Піт Гегсет, США спрямували значні ресурси на посилення протиповітряної оборони для захисту американських військових і союзників на Близькому Сході.

Водночас він визнав, що жодна система не може гарантувати перехоплення всіх атак, а загроза для американських військових у регіоні залишається високою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.