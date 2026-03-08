Взрыв у посольства США в Осло: полиция перекрыла центр города
- В ночь на 8 марта у посольства США в центре Осло раздался взрыв.
- На место прибыли десятки экипажей полиции, пожарные и скорая, взрывотехники проводят осмотр территории.
- Правоохранители пока не раскрывают причину взрыва и не сообщают, был ли инцидент целенаправленной атакой.
В столице Норвегии в ночь на 8 марта произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов.
В Осло раздался взрыв у посольства США
Правоохранители оперативно оцепили территорию в центре Осло и приступили к выяснению обстоятельств происшествия.
Об инциденте сообщила норвежская полиция, передает Bloomberg.
Согласно предварительной информации, взрыв прогремел примерно в 1:00 ночи по местному времени.
Его эпицентр находился в районе расположения американского дипломатического представительства – объекта, и без того находящегося под усиленными мерами безопасности.
Очевидцы рассказывают, что перед прибытием экстренных служб услышали мощный звук.
Уже через несколько минут к месту инцидента прибыли многочисленные патрули полиции, пожарные подразделения и бригады скорой помощи.
Что известно о пострадавших и последствиях
По состоянию на данный момент сообщений о раненых или погибших пока нет.
Значительную территорию вокруг посольства временно перекрыли для движения транспорта и пешеходов.
На месте работают взрывотехники и криминалисты, которые подробно обследуют, собирают доказательства и проверяют территорию на наличие других опасных предметов.
Норвежские правоохранители пока воздерживаются от подробных комментариев.
В полиции Осло подтвердили факт взрыва, однако отказались уточнять:
Правоохранители выясняют, было ли это самодельное взрывное устройство, техническая неисправность или другой фактор.
Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне повышенной международной напряженности, когда дипломатические учреждения США в разных странах работают в режиме усиленной безопасности.
Полиция Осло продолжает опрашивать свидетелей и анализировать записи камер видеонаблюдения, чтобы установить причины взрыва и выяснить, был ли он спланированной акцией.
Напомним, ранее Иран ударил советскими Катюшами по посольству США в Ираке. Инцидент произошел вечером 7 марта, когда в городе раздались сирены и прогремели взрывы.