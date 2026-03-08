В столице Норвегии в ночь на 8 марта произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов.

В Осло раздался взрыв у посольства США

Правоохранители оперативно оцепили территорию в центре Осло и приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

Об инциденте сообщила норвежская полиция, передает Bloomberg.

Согласно предварительной информации, взрыв прогремел примерно в 1:00 ночи по местному времени.

Его эпицентр находился в районе расположения американского дипломатического представительства – объекта, и без того находящегося под усиленными мерами безопасности.

Очевидцы рассказывают, что перед прибытием экстренных служб услышали мощный звук.

Уже через несколько минут к месту инцидента прибыли многочисленные патрули полиции, пожарные подразделения и бригады скорой помощи.

Что известно о пострадавших и последствиях

По состоянию на данный момент сообщений о раненых или погибших пока нет.

Значительную территорию вокруг посольства временно перекрыли для движения транспорта и пешеходов.

На месте работают взрывотехники и криминалисты, которые подробно обследуют, собирают доказательства и проверяют территорию на наличие других опасных предметов.

Норвежские правоохранители пока воздерживаются от подробных комментариев.

В полиции Осло подтвердили факт взрыва, однако отказались уточнять:

Правоохранители выясняют, было ли это самодельное взрывное устройство, техническая неисправность или другой фактор.

Как отмечает издание, инцидент произошел на фоне повышенной международной напряженности, когда дипломатические учреждения США в разных странах работают в режиме усиленной безопасности.

Полиция Осло продолжает опрашивать свидетелей и анализировать записи камер видеонаблюдения, чтобы установить причины взрыва и выяснить, был ли он спланированной акцией.

Напомним, ранее Иран ударил советскими Катюшами по посольству США в Ираке. Инцидент произошел вечером 7 марта, когда в городе раздались сирены и прогремели взрывы.

Источник : Bloomberg

