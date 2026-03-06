Контрразведка Азербайджана заявила о разоблачении группы лиц из Ирана, которые планировали теракты на территории страны. Разведчики также установили цели исламистов.

Об этом сообщает Служба госбезопасности Азербайджана.

Разведка Азербайджана разоблачила иранских террористов

Разведка установила, что целями исламистов в Азербайджане были нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство Израиля, один из лидеров религиозной общины горных евреев и синагога Ашкенази.

Сейчас смотрят

В Службе госбезопасности утверждают, что у террористов также было задание собирать информацию для определения стратегических объектов, потенциальных целей и лиц, которые с ними сотрудничают.

Эти данные представляли интерес для спецслужб Ирана.

На территорию Азербайджана ввезли три взрывных устройства. Удалось избежать передачи их другому лицу. Взрывчатку обезвредили.

Служба госбезопасности также обнаружила неизвестный контейнер недалеко от одного из поселков.

В нем правоохранители нашли около восьми килограммов взрывчатки, предназначенной для подрыва различных объектов и бетонных сооружений.

Напомним, 5 марта Иран атаковал дронами аэропорт в Нахичевани.

В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Удар был нанесен дальнобойным беспилотником Arash 2.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило эти действия. В ведомстве подчеркнули, что нападение противоречит нормам и принципам международного права и усиливает напряженность в регионе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.