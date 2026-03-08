У столиці Норвегії в ніч на 8 березня стався вибух поблизу будівлі посольства Сполучених Штатів.

В Осло пролунав вибух біля посольства США

Правоохоронці оперативно оточили територію в центрі Осло та розпочали з’ясування обставин події.

Про інцидент повідомила норвезька поліція, передає Bloomberg.

Згідно з попередньою інформацією, вибух пролунав приблизно о 1:00 ночі за місцевим часом.

Його епіцентр знаходився в районі розташування американського дипломатичного представництва – об’єкта, який і без того перебуває під посиленими заходами безпеки.

Очевидці розповідають, що перед прибуттям екстрених служб почули потужний звук.

Уже за кілька хвилин до місця інциденту прибули численні патрулі поліції, пожежні підрозділи та бригади швидкої допомоги.

Що відомо про постраждалих та наслідки

Станом на цей момент повідомлень про поранених або загиблих наразі немає.

Значну територію навколо посольства тимчасово перекрили для руху транспорту та пішоходів.

На місці працюють вибухотехніки та криміналісти, які проводять детальне обстеження, збирають докази та перевіряють територію на наявність інших небезпечних предметів.

Норвезькі правоохоронці поки утримуються від детальних коментарів.

У поліції Осло підтвердили факт вибуху, однак відмовилися уточнювати:

Правоохоронці зʼясовують, чи був це саморобний вибуховий пристрій, технічна несправність або інший фактор.

Як зазначає видання, інцидент стався на тлі підвищеної міжнародної напруженості, коли дипломатичні установи США в різних країнах працюють у режимі посиленої безпеки.

Поліція Осло продовжує опитувати свідків і аналізувати записи камер відеоспостереження, щоб встановити причини вибуху та з’ясувати, чи був він спланованою акцією.

Нагадаємо, раніше Іран вдарив радянськими Катюшами по посольству США в Іраку. Інцидент стався ввечері 7 березня, коли в місті пролунали сирени і прогриміли вибухи.

Джерело : Bloomberg

