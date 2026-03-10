Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров отправился в страны Ближнего Востока для переговоров о защите региона от воздушных угроз со стороны Ирана.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Умеров поехал на Ближний Восток

— Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защитить жизнь и стабилизировать ситуацию. Мы видим, какие вызовы сейчас есть из-за ударов из Ирана — из-за всей этой войны, которая может затянуться, — отметил глава государства.

Он добавил, что иранский режим фактически заблокировал Ормузский пролив, который является одним из ключевых путей поставки нефти и газа на мировой рынок.

Сейчас смотрят

По словам президента, это создает серьезную дестабилизацию, поскольку никто в мире не может сказать, сколько она продлится.

— Важно, чтобы защита жизни реально заработала как можно быстрее. Стабильность нужна и нам, — добавил Зеленский.

Президент отметил, что те, кто обращается к Украине за поддержкой, должны и в дальнейшем помогать украинской защите, в частности системам ПВО.

Зеленский напомнил, что в прошлом году Украина предлагала США соглашение по дронам.

— И все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региона Залива, всему Ближнему Востоку, партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Умеров вместе с военными, разведкой, Министерством обороны и МИД будет работать над подготовкой конкретных договоренностей.

Зеленский отметил, что Украина является надежным донором безопасности, а это не только безопасность, но и экономическая перспектива страны.

— Все, чему украинцы научились для своей защиты, может быть глобальной основой безопасности — глобальной основой защищенной жизни, — подчеркнул президент.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.