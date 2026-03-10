Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона была готова отправиться на встречу переговорных групп Украины, США и РФ в Турцию, однако американская сторона предложила перенести ее на следующую неделю.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Зеленский о трехсторонних переговорах в Турции

— Что касается наших переговоров. Переговоры планировали провести во вторник-среду в Турции. Я только что разговаривал с президентом Эрдоганом. Для всех них также на Ближнем Востоке война — это вызов, но тем не менее все говорят о том, что диалог о прекращении войны в Украине важен, что это приоритет для всех нас, — рассказал президент.

Он отметил, что украинская делегация была готова ехать в Турцию, однако США отложили встречу.

Сейчас смотрят

— Перенесла эту встречу именно американская сторона, отложила, сказала: Давайте на следующей неделе. Это информация, которая есть на сегодня, — сказал он.

Зеленский добавил, что обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Ирана. Он подчеркнул, что Украина готова делиться экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизни.

Однако, по словам президента, сама Украина нуждается в защите — усилении ПВО.

— Господин президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Мы ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат, — подчеркнул Зеленский.

Главные темы трехсторонних переговоров

Владимир Зеленский назвал основные темы трехсторонних переговоров с РФ и США, которые должны состояться на следующей неделе.

— Главная тема – договариваться о продолжении обменов, а также договариваться о встрече лидеров. Потому что дальше по этому плану, особенно все, что касается тематики территорий… я не вижу, что без уровня лидеров будет результат, – сказал он.

Ранее Зеленский говорил, что из-за ситуации вокруг Ирана запланированные на эту неделю трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России откладываются.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.