Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров вирушив до країн Близького Сходу для переговорів щодо захисту регіону від повітряних загроз з боку Ірану.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Умєров поїхав на Близький Схід

– Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану – через усю цю війну, яка може затягнутись, – зазначив глава держави.

Він додав, що іранський режим фактично заблокував Ормузьку протоку, яка є одним з ключових шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок.

За словами президента, це створює серйозну дестабілізацію, оскільки ніхто у світі не може сказати, скільки вона триватиме.

– Важливо, щоб захист життя реально запрацював якнайшвидше. Стабільність потрібна й нам, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що ті, хто звертається до України за підтримкою, мають надалі допомагати українському захисту, зокрема системам ППО.

Зеленський нагадав, що минулого року Україна пропонувала США угоду щодо дронів.

– І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні, – наголосив глава держави.

Він додав, що Умєров разом із військовими, розвідкою, Міністерством оборони та МЗС працюватиме над підготовкою конкретних домовленостей.

Зеленський зауважив, що Україна є надійним донором безпеки, а це не лише безпекова, а й економічна перспектива країни.

– Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки – глобальною основою захищеного життя, – підкреслив президент.

