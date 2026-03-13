В пятницу, 13 марта, президент Владимир Зеленский встретился в Париже с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави.

— Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе, а также американскую операцию против террористического режима, — отметил глава государства.

Он сообщил, что принц Реза Пахлави и его команда передали информацию о сигналах, которые они получают изнутри страны.

В частности, речь шла о том, что властная вертикаль понесла существенные потери.

— Важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу, — сказал президент.

Обсудили способы, как международное давление и совместные действия могут этому способствовать.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет видеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.

Президент поблагодарил наследного принца за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

По его словам, наши команды будут и впредь поддерживать связь.

Напомним, сын последнего шаха Ирана Реза Пахлави обнародовал собственную стратегию реформ в стране, которые он планирует провести после падения режима аятол.

Среди пунктов плана указаны отказ от ядерной программы, признание Израиля и полное открытие иранской экономики для мира.

