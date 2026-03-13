Зеленский встретился в Париже с наследным принцем Ирана
- Президент Владимир Зеленский встретился в Париже с наследником престола Ирана Резой Пахлави.
- В ходе встречи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, региональные риски и сигналы, поступающие из Ирана.
В пятницу, 13 марта, президент Владимир Зеленский встретился в Париже с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави.
Встреча Зеленского и наследного принца Ирана
— Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе, а также американскую операцию против террористического режима, — отметил глава государства.
Он сообщил, что принц Реза Пахлави и его команда передали информацию о сигналах, которые они получают изнутри страны.
В частности, речь шла о том, что властная вертикаль понесла существенные потери.
— Важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу, — сказал президент.
Обсудили способы, как международное давление и совместные действия могут этому способствовать.
Зеленский подчеркнул, что Украина хочет видеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.
Президент поблагодарил наследного принца за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
По его словам, наши команды будут и впредь поддерживать связь.
Напомним, сын последнего шаха Ирана Реза Пахлави обнародовал собственную стратегию реформ в стране, которые он планирует провести после падения режима аятол.
Среди пунктов плана указаны отказ от ядерной программы, признание Израиля и полное открытие иранской экономики для мира.
