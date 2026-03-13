У п’ятницю, 13 березня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

– Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму, – зазначив глава держави.

Він повідомив, що принц Реза Пахлаві та його команда передали інформацію про сигнали, які вони отримують зсередини країни.

Зокрема йшлося про те, що владна вертикаль зазнала суттєвих втрат.

Зараз дивляться

– Важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю, – сказав президент.

Обговорили способи, як міжнародний тиск і спільні дії можуть цьому сприяти.

Зеленський наголосив, що “Україна хоче бачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з Росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ”.

Президент подякував спадкоємному принцу за чіткі запевнення у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

За його словами, наші команди продовжуватимуть підтримувати зв’язок.

Нагадаємо, син останнього шаха Ірану Реза Пахлаві оприлюднив стратегію реформ у країні, які планує реалізувати після падіння режиму аятол.

Серед пунктів плану зазначено відмову від ядерної програми, визнання Ізраїлю та повне відкриття іранської економіки для світу.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.