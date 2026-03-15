Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для судов со всего мира.

За исключением американских и израильских кораблей и танкеров.

Ормузский пролив открыт для судов со всего мира

Об этом он рассказал в интервью MS Now.

– Ну, на самом деле, Ормузский пролив открыт. Она закрыта только для танкеров и судов, принадлежащих нашим врагам, для атакующих нас и их союзников. Остальные могут свободно проходить, – подчеркнул Арагчи.

Министр подчеркнул, что сейчас многие танкеры и корабли продолжают беспрепятственно проходить пролив.

Накануне президент США Дональд Трамп 14 марта выразил надежду, что несколько стран направят свои военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения его безопасного прохождения.

– Многие страны, особенно те, на которые повлияла попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным, – написал Трамп в Truth Social.

Он также отметил: “Будем надеяться, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которые влияет это искусственное ограничение, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы со стороны полностью обезглавленного государства”.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства направить свои военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его разблокировку.

Связанные темы:

