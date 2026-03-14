Президент США Дональд Трамп сподівається, що кілька країн направлять свої кораблі до Ормузької протоки щоб забезпечити її розблокування.

Про це він повідомив на платформі Truth Social у суботу, 14 березня.

Трамп очікує, що країни відправлять кораблі до Ормузької протоки

– Багато країн, особливо ті, на які вплинула спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною, – написав американський президент.

Він сподівається, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави, які відчувають наслідки цього обмеження, направлять свої кораблі в цей район.

За словами Трампа, це сприятиме тому, що Ормузька протока більше не буде під загрозою “з боку держави, яка була повністю обезголовлена”.

Раніше CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Іран почав встановлювати міни в Ормузькій протоці.

Наразі мінування не є масштабним: протягом останніх кількох днів було встановлено лише кілька десятків мін.

Дональд Трамп заявив, що США вимагають від Ірану “негайно прибрати міни” та пригрозив нищівними наслідками, якщо цього не буде зроблено.

Нагадаємо, сьогодні американський президент повідомив, що США здійснили масований бомбовий удар по іранському острову Харк, повністю знищивши всі військові цілі.

Він наголосив, що Іран не має можливості захищати те, що США хочуть атакувати.

