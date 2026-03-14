Администрация президента США Дональда Трампа отвергла попытки союзников на Ближнем Востоке начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном, которая началась две недели назад с масштабной воздушной атаки США и Израиля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этими усилиями.

— Сейчас он этим не заинтересован, и мы продолжим миссию без снижения усилий. Возможно, настанет день, но не сейчас, — заявил источник в Белом доме.

Иран со своей стороны отверг возможность любого прекращения огня до тех пор, пока не прекратятся удары США и Израиля.

Об этом Reuters сообщили два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран пытались выступить посредниками для прекращения конфликта.

Отсутствие интереса со стороны Вашингтона и Тегерана свидетельствует о том, что обе стороны готовятся к продолжительному конфликту несмотря на то, что продолжение войны приведет к жертвам среди гражданского населения.

Закрытие Ираном Ормузского пролива уже вызвало резкий рост цен на нефть.

Удары США по иранскому острову Харк, главному узлу экспорта нефти страны, вечером 13 марта, подчеркнули решимость Трампа продолжать военную кампанию.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал удерживать Ормузский пролив закрытым и пригрозил усилить атаки на соседние страны.

Как отмечает Reuters, в результате войны уже погибло более 2 тыс. человек, преимущественно в Иране.

Конфликт вызвал крупнейший в истории сбой в поставках нефти, так как морское движение в Ормузском проливе остановилось. Через него транспортируется пятая часть мировой нефти.

