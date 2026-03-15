Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока відкрита для суден з усього світу.

За винятком американських та ізраїльських кораблів і танкерів.

Про це він розповів в інтерв’ю MS Now.

Зараз дивляться

– Ну, насправді, Ормузька протока відкрита. Вона закрита тільки для танкерів і суден, що належать нашим ворогам, для тих, хто атакує нас і їхніх союзників. Інші можуть вільно проходити, – наголосив Арагчі.

Міністр підкреслив, що нині багато танкерів і кораблів продовжують безперешкодно проходити протоку.

Напередодні президент США Дональд Трамп 14 березня висловив сподівання, що кілька країн направлять свої військові кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її безпечного проходження.

– Багато країн, особливо ті, на які вплинула спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною, – написав Трамп у Truth Social.

Він також зазначив: “Будемо сподіватися, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни, на які впливає це штучне обмеження, направлять кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не становила загрози з боку держави, яка була повністю обезголовлена”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.