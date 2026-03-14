Швейцария закрыла свое воздушное пространство для военных рейсов США, которые напрямую связаны с войной против Ирана, сославшись на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах.

Об этом пишет Bloomberg.

Швейцария запретила пролеты военных самолетов США

Два запроса на пролет американских разведывательных самолетов над территорией Швейцарии в воскресенье были отклонены, говорится в заявлении федерального правительства в Берне, обнародованном в субботу, 14 марта.

Сейчас смотрят

Три других полета, включая два транспортных самолета, были разрешены.

Дальнейшие пролеты американских самолетов, количество которых будет превышать обычные показатели, будут отклоняться, если их цель не будет четко определена или будет связана с войной.

— Закон о нейтралитете запрещает пролеты сторон конфликта, имеющие военную цель, — говорится в сообщении.

Разрешены гуманитарные и медицинские транзиты, включая перевозку раненых, а также пролеты, не связанные с конфликтом, — говорится в заявлении правительства.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении прекратить все торговые отношения с Испанией.

Он объяснил это тем, что Мадрид отказал в предоставлении американским войскам баз для операций против Ирана.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.