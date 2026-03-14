Швейцарія закрила свій повітряний простір для військових рейсів США, які безпосередньо пов’язані з війною проти Ірану, посилаючись на свою традицію нейтралітету в збройних конфліктах.

Про це пише Bloomberg.

Швейцарія заборонила прольоти військових літаків США

Два запити на проліт американських розвідувальних літаків над територією Швейцарії у неділю були відхилені, йдеться у заяві федерального уряду в Берні, оприлюдненій у суботу, 14 березня.

Зараз дивляться

Три інші польоти, включно з двома транспортними літаками, були дозволені.

Подальші прольоти американських літаків, кількість яких перевищуватиме звичайні показники, будуть відхилятися, якщо їхня мета не буде чітко визначена, або буде пов’язана з війною.

– Закон про нейтралітет забороняє прольоти сторін конфлікту, які мають військову мету, – йдеться у повідомленні.

Дозволяються гуманітарні та медичні транзити, включно з перевезенням поранених, а також прольоти, які не пов’язані з конфліктом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір зупинити всі торгові відносини з Іспанією.

Він пояснив це тим, що Мадрид відмовив у наданні американським військам баз для операцій проти Ірану.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.