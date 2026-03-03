Президент США Дональд Трамп во вторник, 3 марта, заявил о намерении Вашингтона прекратить все торговые операции с Испанией.

Такое решение он объяснил тем, что Мадрид отказал Вашингтону в использовании американских военных баз на территории страны во время операции против Ирана.

Об этом глава Белого дома сообщил во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп заявил, что США разорвут торговлю с Испанией

Трамп подтвердил, что Испания не дала разрешения на использование своих военных баз для нанесения ударов по Ирану.

— Вообще-то мы можем просто туда залететь и использовать их, если захотим. Никто нам не скажет их не использовать. Но мы не должны. Но они повели себя недружелюбно, — заявил президент США.

Он отметил, что ряд европейских государств поддержал Соединенные Штаты во время операции Эпическая ярость, в частности Германия.

Также Трамп упомянул генерального секретаря НАТО Марка Рютте, назвав его “прекрасным”, а Испанию назвал “ужасной”.

— Я сказал Скотту (Бессенту. – Ред.) прекратить все операции с Испанией… В Испании нет ничего такого, что было бы нам нужно, — заявил он.

Трамп добавил, что в Испании “прекрасные люди, но плохие лидеры”.

Президент США также напомнил, что Испания стала единственным государством — членом НАТО, которое отказалось повысить оборонные расходы до 5% ВВП.

Ранее Трамп предупреждал Мадрид о возможных торговых санкциях в связи с этим решением.

Кроме того, президент США заявил журналистам, что он “недоволен” Великобританией из-за передачи островов Чагос Маврикию.

По его словам, после этого Соединенные Штаты потеряли возможность использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия и теперь вынуждены искать другое место для посадки самолетов.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна не присоединится к Франции, Германии и Великобритании, которые выразили готовность к “пропорциональным наступательным действиям” в ответ на атаки Ирана на государства Персидского залива и Кипр.

Испания также не предоставила США разрешение на использование совместных военных баз для нанесения ударов по Ирану.

По информации сервиса FlightRadar24, после начала американо-израильских атак на Иран в выходные с военных баз Рота и Морон на юге Испании вылетели 15 американских самолетов. По меньшей мере семь из них совершили посадку на авиабазе Рамштайн в Германии.

