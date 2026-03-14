Президент США Дональд Трамп надеется, что несколько стран направят свои корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его разблокирование.

Об этом он сообщил на платформе Truth Social в субботу, 14 марта.

— Многие страны, особенно те, на которые повлияла попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным, — написал американский президент.

Он надеется, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, которые ощущают последствия этого ограничения, направят свои корабли в этот район.

По словам Трампа, это будет способствовать тому, что Ормузский пролив больше не будет под угрозой “со стороны государства, которое было полностью обезглавлено”.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе.

Пока что минирование не является масштабным: за последние несколько дней было установлено лишь несколько десятков мин.

Дональд Трамп заявил, что США требуют от Ирана “немедленно убрать мины”, и пригрозил разрушительными последствиями, если это не будет сделано.

Напомним, сегодня американский президент сообщил, что США нанесли массированный бомбовый удар по иранскому острову Харк, полностью уничтожив все военные цели.

Он подчеркнул, что Иран не имеет возможности защитить то, что США хотят атаковать.

