Адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном, яка почалася два тижні тому з масштабної повітряної атаки США та Ізраїлю.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з цими зусиллями.

Війна в Ірані: сторони готуються до тривалого конфлікту

– Зараз він цим не зацікавлений, і ми продовжимо місію без зменшених зусиль. Можливо, настане день, але не зараз, – заявило джерело у Білому домі.

Іран зі свого боку відкинув можливість будь-якого припинення вогню доти, доки не припиняться удари США та Ізраїлю.

Про це Reuters повідомили два високопоставлені іранські джерела, додавши, що кілька країн намагалися виступити посередниками для припинення конфлікту.

Відсутність зацікавленості з боку Вашингтона та Тегерана свідчить про те, що обидві сторони готуються до тривалого конфлікту, попри те, що продовження війни призведе до жертв серед цивільного населення.

Закриття Іраном Ормузької протоки вже спричинило різке зростання цін на нафту.

Удари США по іранському острову Харк, головному вузлу експорту нафти країни, ввечері 13 березня, підкреслили рішучість Трампа продовжувати військову кампанію.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв утримувати Ормузьку протоку закритою та пригрозив посилити атаки на сусідні країни.

Як зазначає Reuters, внаслідок війни вже загинули понад 2 тис. людей, переважно в Ірані.

Конфлікт спричинив найбільший в історії збій у постачанні нафти, оскільки морський рух в Ормузькій протоці зупинився. Через неї транспортується п’ята частина світової нафти.

