США уничтожили военные цели на иранском острове Харк

Как сообщил президент Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, по его приказу Центральное командование США совершило один из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на иранском острове Харк.

– Наше оружие – самое мощное и самое современное, которое когда-либо знал мир, но из соображений порядочности я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо другой сделает что-либо, что мешает свободному и безопасному проходу кораблей через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение, — подчеркнул он.

Он еще раз указал на то, что у Ирана нет возможностей защищать то, что США хотят атаковать.

— Иранским военным и всем остальным, кто причастен к этому террористическому режиму, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это не так уж и много! – добавил он.

Стоит отметить, что остров Харк является ключевым стратегическим объектом Тегерана. На нем расположен главный нефтяной терминал, через который проходит около 90% иранского экспорта сырой нефти.

