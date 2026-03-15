Франция предложила РФ включить Европу в мирные переговоры по окончании войны в Украине, однако в Кремле ответили нецензурно.

РФ ответила на предложение Европы по мирным переговорам

Как пишет Financial Times, в феврале советники президента Франции по национальной безопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер посетили Москву для переговоров с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.

Издание, ссылаясь на источники FT, пишет, что французские чиновники настаивали, чтобы Кремль согласился с тем, что европейцы должны иметь место за столом переговоров.

— Ответ Ушакова на этот вопрос был фактически таким: “Извините, на самом деле нет, мы не хотим, идите вы нах*й”, — рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил FT, что “европейцы не хотят помогать мирному процессу” и когда приехал представитель Франции, он “не принес никаких положительных сигналов, поэтому действительно не услышал ничего положительного”.

Напомним, что недавно главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел конфиденциальные встречи с представителями российского руководства.

А канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что ЕС всегда готов проводить переговоры с РФ для завершения войны в Украине. Однако он отбросил идею “параллельных каналов” коммуникаций.

К тому же Украина неоднократно отмечала важность участия Европы в мирных переговорах.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявлял, что не против того, чтобы Европа сотрудничала с Россией, если кремлевский диктатор Владимир Путин осознает серьезность мирных инициатив.

