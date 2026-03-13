Украина готова к новому раунду переговоров о прекращении войны, но место встречи еще не согласовано из-за разных позиций США и России.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам после завершения визита во Францию.

Место проведения переговоров не согласовано — Зеленский

Он напомнил, что переговоры планировались на среду-четверг следующей недели, однако США попросили перенести их.

— Там целая Санта-Барбара с этими переговорами — из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории США, — пояснил президент.

По словам Зеленского, Украина подтвердила готовность делегации прилететь в Майами или Вашингтон.

Российская сторона отказалась лететь в Америку и предложила одну из стран — Турцию или Швейцарию, но американцы не согласились на такой вариант.

— Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах, — заявил он.

Глава государства добавил, что проведение переговоров зависит от американской стороны.

Напомним, 10 марта Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры должны были состояться во вторник-среду на этой неделе в Турции, однако американская сторона отложила их из-за войны на Ближнем Востоке.

