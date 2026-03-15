Франція запропонувала РФ долучити Європу до мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні, однак у Кремлі відповіли нецензурно.

РФ відповіла на пропозицію Європи щодо мирних переговорів

Як пише Financial Times, у лютому радники президента Франції з національної безпеки Еммануель Бонн та Бертран Бухвальтер відвідали Москву для переговорів з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.

Видання, посилаючись на джерела FT, пише, що французькі чиновники наполягали, щоб Кремль погодився на те, що європейці повинні мати місце за столом переговорів.

– Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: “Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах*й”, – розповів високопоставлений європейський дипломат.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив FT, що “європейці не хочуть допомагати мирному процесу” і коли приїхав представник Франції, він “не приніс жодних позитивних сигналів, тож справді не почув нічого позитивного”.

Нагадаємо, що нещодавно головний дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідав Москву, де провів конфіденційні зустрічі з представниками російського керівництва.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що ЄС завжди готовий проводити переговори з РФ для завершення війни в Україні. Проте він відкинув ідею “паралельних каналів” комунікацій.

До того ж, Україна неодноразово наголошувала на важливості участі Європи у мирних переговорах.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що не проти того, щоб Європа співпрацювала з Росією, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін усвідомлює серйозність мирних ініціатив.

