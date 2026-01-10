Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не против того, чтобы Европа сотрудничала с Россией, если кремлевский диктатор Владимир Путин осознает серьезность мирных инициатив.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Bloomberg.

Так, на вопрос о недавних заявлениях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, Владимир Зеленский ответил, что не против, если сам Путин осознает серьезность переговоров о мире.

Сейчас смотрят

– Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности. Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть, – сказал он.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам Европы придется искать формат прямого взаимодействия с Путиным, что может стать необходимым элементом переговорного процесса.

Впоследствии пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном.

В ответ Елисейский дворец подчеркнул, что одобряет готовность кремлевского диктатора Владимира Путина поговорить с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Президент Владимир Зеленский тогда подчеркнул, что участие Соединенных Штатов Америки в мирных переговорах между Украиной и Россией является важным.

Источник : Bloomberg