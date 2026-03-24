Иран атаковал Тель-Авив: повреждены здания, есть раненые
Иран нанес несколько волн ракетных ударов по Израилю, в частности по Тель-Авиву.
Об этом сообщают Reuters, а также The Times of Israel.
Атака Ирана на Израиль: что известно
Утром 24 марта Иран осуществил серию ракетных обстрелов по территории Израиля.
Израильские военные сообщили, что в стране прозвучали сирены воздушной тревоги, в частности в Тель-Авиве.
В городе зафиксированы повреждения многоэтажных жилых домов — в зданиях образовались значительные разрушения.
На данный момент не уточняется, вызваны ли они прямыми попаданиями ракет или осколками после их перехвата.
Пожарно-спасательные службы проводили поиски людей, которые могли оказаться под завалами, а также выявляли жильцов в поврежденных зданиях.
По данным медиков, в результате атаки пострадали как минимум четыре человека в Тель-Авиве. Их состояние оценивается как легкое, госпитализация не потребовалась.
По данным израильского издания Ynet, власти США рассчитывают завершить войну против Ирана ориентировочно к 9 апреля.
На это отведено около 21 дня, в течение которых могут продолжаться как боевые действия, так и переговоры.
Источники отмечают, что переговоры между США и Ираном могут состояться в конце недели, однако иранская сторона публично опровергает любые контакты с Вашингтоном.
В то же время, по оценкам израильских военных, даже в случае продолжения боевых действий Иран может сохранять стабильный темп ракетных обстрелов Израиля — примерно до 10 запусков в день.