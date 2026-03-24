Иран нанес несколько волн ракетных ударов по Израилю, в частности по Тель-Авиву.

Об этом сообщают Reuters, а также The Times of Israel.

Атака Ирана на Израиль: что известно

Утром 24 марта Иран осуществил серию ракетных обстрелов по территории Израиля.

Израильские военные сообщили, что в стране прозвучали сирены воздушной тревоги, в частности в Тель-Авиве.

В городе зафиксированы повреждения многоэтажных жилых домов — в зданиях образовались значительные разрушения.

На данный момент не уточняется, вызваны ли они прямыми попаданиями ракет или осколками после их перехвата.

Пожарно-спасательные службы проводили поиски людей, которые могли оказаться под завалами, а также выявляли жильцов в поврежденных зданиях.

По данным медиков, в результате атаки пострадали как минимум четыре человека в Тель-Авиве. Их состояние оценивается как легкое, госпитализация не потребовалась.

По данным израильского издания Ynet, власти США рассчитывают завершить войну против Ирана ориентировочно к 9 апреля.

На это отведено около 21 дня, в течение которых могут продолжаться как боевые действия, так и переговоры.

Источники отмечают, что переговоры между США и Ираном могут состояться в конце недели, однако иранская сторона публично опровергает любые контакты с Вашингтоном.

В то же время, по оценкам израильских военных, даже в случае продолжения боевых действий Иран может сохранять стабильный темп ракетных обстрелов Израиля — примерно до 10 запусков в день.

