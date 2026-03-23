Иран не проводил никаких переговоров с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Иран отклонил предложение США

По словам представителя МИД Ирана, страна только изложила свою позицию, но не было прямых контактов.

Сейчас смотрят

Он утверждает, что Иран не проводил никаких переговоров с США. Багаи заявил, что такие фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из тупика, в котором якобы оказались США и Израиль.

– Иранский народ требует полного и справедливого наказания агрессоров. Все иранские чиновники твердо поддерживают своего верховного лидера и народ, пока эта цель не будет достигнута, – заявил он.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также опроверг сообщения о переговорах, назвав их якобы фейковыми новостями и попыткой повлиять на нефтяные и финансовые рынки.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить все запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

Глава Белого дома объяснил это решение тем, что в течение последних двух дней между США и Ираном якобы состоялись очень хорошие и продуктивные переговоры, направленные на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, речь идет об ударах по иранским электростанциям и другой энергетической инфраструктуре.

Кроме того, президент США добавил, что это решение имеет временный характер и зависит от дальнейшего хода переговоров с Ираном, которые должны проходить в ближайшие дни.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.