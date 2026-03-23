Власти США рассчитывают завершить войну против Ирана до 9 апреля. В то же время представители иранского режима отрицают факт переговоров с Вашингтоном на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом 23 марта сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на источники в израильской власти.

США определили день окончания войны в Иране

Как отметил один из источников, Вашингтон определил 9 апреля как ориентировочную дату завершения войны против Ирана.

Для достижения этой цели предусмотрен 21 день, в течение которого могут продолжаться боевые действия и переговоры.

По данным источника, переговоры между Ираном и США должны состояться в конце этой недели в Пакистане.

Собеседник издания заявил, что Белый дом не сообщал израильским властям о своих контактах со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Завершение войны до 9 апреля даст возможность Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости страны 21 апреля, чтобы получить Израильскую премию.

— Израильские военные считают, что даже если боевые действия с Ираном будут продолжаться до этого момента, Тегеран, вероятно, сохранит стабильный темп ракетных обстрелов Израиля, в среднем около 10 запусков в день, — пишет издание.

При этом представители иранского режима публично отвергли возможность переговоров с США.

Один из военных чиновников заявил иранским пропагандистам, что Тегеран “подготовил сюрпризы на ближайшие дни”, которые должны определить результат противостояния с США и Израилем.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

В соцсети Truth Social он написал, что США и Иран в течение последних двух дней провели “очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию военных действий на Ближнем Востоке”.

Трамп добавил, что переговоры продолжатся на этой неделе.

