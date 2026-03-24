Іран здійснив кілька хвиль ракетних ударів по Ізраїлю, зокрема по Тель-Авіву.

Про це повідомляє Reuters, а також The Times of Israel.

Атака Ірану на Ізраїль: що відомо

Іран уранці 24 березня здійснив серію ракетних обстрілів по території Ізраїлю.

Ізраїльські військові повідомили, що в країні пролунали сирени повітряної тривоги, зокрема в Тель-Авіві.

У місті зафіксовані пошкодження багатоповерхових житлових будинків — у будівлях утворилися значні руйнування.

Наразі не уточнюється, чи вони спричинені прямими влучаннями ракет, чи уламками після їх перехоплення.

Пожежно-рятувальні служби проводили пошуки людей, які могли опинитися під завалами, а також виявляли мешканців у пошкоджених будівлях.

За даними медиків, унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей у Тель-Авіві. Їхній стан оцінюється як легкий, госпіталізація не знадобилася.

За даними ізраїльського видання Ynet, влада США розраховує завершити війну проти Ірану орієнтовно до 9 квітня.

Для цього передбачено близько 21 дня, протягом яких можуть тривати як бойові дії, так і переговори.

Джерела зазначають, що переговори між США та Іраном можуть відбутися наприкінці тижня, однак іранська сторона публічно заперечує будь-які контакти з Вашингтоном.

Водночас за оцінками ізраїльських військових, навіть у разі продовження бойових дій Іран може зберігати стабільний темп ракетних обстрілів Ізраїлю — приблизно до 10 запусків на день.

