Іран атакував Тель-Авів: пошкоджені будівлі, є поранені
- Іран здійснив ракетну атаку по Ізраїлю.
- У Тель-Авіві зафіксовані руйнування будівель.
- Постраждали щонайменше чотири людини.
Іран здійснив кілька хвиль ракетних ударів по Ізраїлю, зокрема по Тель-Авіву.
Про це повідомляє Reuters, а також The Times of Israel.
Атака Ірану на Ізраїль: що відомо
Іран уранці 24 березня здійснив серію ракетних обстрілів по території Ізраїлю.
Ізраїльські військові повідомили, що в країні пролунали сирени повітряної тривоги, зокрема в Тель-Авіві.
У місті зафіксовані пошкодження багатоповерхових житлових будинків — у будівлях утворилися значні руйнування.
Наразі не уточнюється, чи вони спричинені прямими влучаннями ракет, чи уламками після їх перехоплення.
Пожежно-рятувальні служби проводили пошуки людей, які могли опинитися під завалами, а також виявляли мешканців у пошкоджених будівлях.
За даними медиків, унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей у Тель-Авіві. Їхній стан оцінюється як легкий, госпіталізація не знадобилася.
За даними ізраїльського видання Ynet, влада США розраховує завершити війну проти Ірану орієнтовно до 9 квітня.
Для цього передбачено близько 21 дня, протягом яких можуть тривати як бойові дії, так і переговори.
Джерела зазначають, що переговори між США та Іраном можуть відбутися наприкінці тижня, однак іранська сторона публічно заперечує будь-які контакти з Вашингтоном.
Водночас за оцінками ізраїльських військових, навіть у разі продовження бойових дій Іран може зберігати стабільний темп ракетних обстрілів Ізраїлю — приблизно до 10 запусків на день.