Трамп отложил удары по энергетическому сектору Ирана на 5 дней: цены на нефть резко снизились
- Президент США Дональд Трамп поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
- По словам Трампа, это решение было принято после "очень хороших и продуктивных переговоров" между США и Ираном.
- В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли факт переговоров и обвинили Вашингтон в попытке выиграть время.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил отложить все запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Об этом он сам сообщил 23 марта в своей социальной сети Truth Social.
По словам американского президента, в течение последних двух дней между США и Ираном состоялись “очень хорошие и продуктивные переговоры”, направленные на полное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
— Я рад сообщить, что за последние два дня между США и Ираном состоялись очень успешные переговоры. Я отдал распоряжение отложить все военные удары на пять дней, — написал он.
Трамп уточнил, что речь идет об ударах по иранским электростанциям и другой энергетической инфраструктуре.
Он также подчеркнул, что это решение является временным и зависит от дальнейшего хода переговоров, которые должны продолжаться в течение ближайших дней.
По его словам, именно результат этих консультаций определит, возобновятся ли военные действия.
В Иране отрицают переговоры с США
Как сообщает The Guardian со ссылкой на иранское агентство Fars, между Ираном и США не было никаких прямых или косвенных контактов.
В то же время в сообщении отмечается, что Трамп якобы “отступил”, отложив запланированные удары по иранским электростанциям.
После заявления Трампа цены на нефть марки Brent снизились до примерно 100 долларов за баррель.
Ранее сообщалось о подготовке США к возможным ответным ударам со стороны Ирана после атак американских военных по ядерным объектам Исламской Республики.
Как сообщало NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме, в Вашингтоне ожидали, что Иран может ответить в течение ближайших 48 часов.
В частности, рассматривалась возможность ударов как по американским объектам за рубежом, так и внутри США.