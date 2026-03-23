Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил отложить все запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.

Об этом он сам сообщил 23 марта в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отложил удары по энергоинфраструктуре Ирана: что известно

По словам американского президента, в течение последних двух дней между США и Ираном состоялись “очень хорошие и продуктивные переговоры”, направленные на полное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

— Я рад сообщить, что за последние два дня между США и Ираном состоялись очень успешные переговоры. Я отдал распоряжение отложить все военные удары на пять дней, — написал он.

Трамп уточнил, что речь идет об ударах по иранским электростанциям и другой энергетической инфраструктуре.

Он также подчеркнул, что это решение является временным и зависит от дальнейшего хода переговоров, которые должны продолжаться в течение ближайших дней.

По его словам, именно результат этих консультаций определит, возобновятся ли военные действия.

В Иране отрицают переговоры с США

Как сообщает The Guardian со ссылкой на иранское агентство Fars, между Ираном и США не было никаких прямых или косвенных контактов.

В то же время в сообщении отмечается, что Трамп якобы “отступил”, отложив запланированные удары по иранским электростанциям.

После заявления Трампа цены на нефть марки Brent снизились до примерно 100 долларов за баррель.

Ранее сообщалось о подготовке США к возможным ответным ударам со стороны Ирана после атак американских военных по ядерным объектам Исламской Республики.

Как сообщало NBC News со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме, в Вашингтоне ожидали, что Иран может ответить в течение ближайших 48 часов.

В частности, рассматривалась возможность ударов как по американским объектам за рубежом, так и внутри США.

Связанные темы:

