Влада США розраховує завершити війну проти Ірану до 9 квітня. Водночас представники іранського режиму заперечують факт переговорів із Вашингтоном на тлі загострення ситуації в регіоні.

Про це 23 березня повідомило ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела в ізраїльській владі.

США визначили день закінчення війн в Ірані

Як зазначило одне з джерел, Вашингтон визначив 9 квітня як орієнтовну дату завершення війни проти Ірану.

Для досягнення цієї мети передбачено 21 день, протягом якого можуть тривати бойові дії та переговори.

За даними джерела, переговори між Іраном і США мають відбутися наприкінці цього тижня в Пакистані.

Співрозмовник видання заявив, що Білий дім не повідомляв ізраїльську владу про свої контакти зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом.

Завершення війни до 9 квітня дасть можливість Дональду Трампу відвідати Ізраїль у День незалежності країни 21 квітня, щоб отримати Ізраїльську премію.

– Ізраїльські військові вважають, що навіть якщо бойові дії з Іраном триватимуть до цього моменту, Тегеран, імовірно, збереже стабільний темп ракетних обстрілів Ізраїлю, в середньому близько 10 запусків на день, – пише видання.

При цьому представники іранського режиму публічно відкинули можливість переговорів зі США.

Один із військових посадовців заявив іранським пропагандистам, що Тегеран “підготував сюрпризи на найближчі дні”, які мають визначити результат протистояння зі США та Ізраїлем.

Нагадаємо, 23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях і енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

У соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели “дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході”.

Трамп додав, що переговори продовжаться цього тижня.

