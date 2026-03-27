Хакеры, связанные с Ираном, заявили о взломе личной электронной почты директора ФБР Каша Пателя и обнародовали часть материалов в интернете.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и представителей властей США.

Взлом почты директора ФБР: что известно

По данным журналистов, ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Handala Hack Team, которую связывают с Ираном.

Хакеры заявили, что получили доступ к Gmail-аккаунту Каша Пателя и опубликовали часть личных материалов.

Речь идет, в частности, о частных фотографиях и документах. На обнародованных снимках директор ФБР запечатлен в неформальной обстановке.

В сообщении группы отмечается, что Патель якобы “пополнил список успешно взломанных целей”.

Реакция США

Представитель Министерства юстиции США подтвердил факт взлома электронной почты Пателя.

По его словам, обнародованные материалы выглядят подлинными.

В то же время Федеральное бюро расследований пока не предоставило официального комментария по поводу инцидента.

Эксперты считают, что подобные кибератаки могут быть частью информационного давления.

В частности, иранские хакеры могут пытаться дискредитировать или поставить в неловкое положение американских чиновников на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

