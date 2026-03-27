Иранские хакеры взломали почту директора ФБР Каша Пателя — Reuters
Хакеры, связанные с Ираном, заявили о взломе личной электронной почты директора ФБР Каша Пателя и обнародовали часть материалов в интернете.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и представителей властей США.
Взлом почты директора ФБР: что известно
По данным журналистов, ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Handala Hack Team, которую связывают с Ираном.
Хакеры заявили, что получили доступ к Gmail-аккаунту Каша Пателя и опубликовали часть личных материалов.
Речь идет, в частности, о частных фотографиях и документах. На обнародованных снимках директор ФБР запечатлен в неформальной обстановке.
В сообщении группы отмечается, что Патель якобы “пополнил список успешно взломанных целей”.
Реакция США
Представитель Министерства юстиции США подтвердил факт взлома электронной почты Пателя.
По его словам, обнародованные материалы выглядят подлинными.
В то же время Федеральное бюро расследований пока не предоставило официального комментария по поводу инцидента.
Эксперты считают, что подобные кибератаки могут быть частью информационного давления.
В частности, иранские хакеры могут пытаться дискредитировать или поставить в неловкое положение американских чиновников на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.