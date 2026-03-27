РФ помогает Ирану с ударами с определенной целью

РФ помогает Ирану определять цели для ударов – и это часть плана кремлевского диктатора Владимира Путина отвлечь внимание Запада от Украины, пишет The Guardian.

– Путин цинично надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине, – заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

Он подчеркнул, что Москва фактически поддерживает Тегеран информационно, что свидетельствует о тесной связи между конфликтами в Украине и Ближнем Востоке.

Также дипломат предостерег, что расчет Владимира Путина на изменение фокуса международного сообщества не должен сработать.

Кроме того, Вадефуль сообщил о переговорах с Марко Рубио о возможном привлечении Германии к стабилизации ситуации в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

К слову, ранее издание Politico писало, что РФ не будет давать разведданные Ирану, если США сделают то же в отношении Украины.

