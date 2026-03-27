РФ помогает Ирану с ударами, чтобы отвлечь Запад от Украины — МИД Германии
- В Германии заявили, что Россия передает Ирану разведданные для ударов по целям.
- В Берлине считают, что это часть плана Кремля, чтобы отвлечь Запад от войны в Украине.
- Германия готова присоединиться к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке после завершения боевых действий.
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для определения целей ударов и это часть плана Кремля.
РФ помогает Ирану определять цели для ударов – и это часть плана кремлевского диктатора Владимира Путина отвлечь внимание Запада от Украины, пишет The Guardian.
– Путин цинично надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине, – заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.
Он подчеркнул, что Москва фактически поддерживает Тегеран информационно, что свидетельствует о тесной связи между конфликтами в Украине и Ближнем Востоке.
Также дипломат предостерег, что расчет Владимира Путина на изменение фокуса международного сообщества не должен сработать.
Кроме того, Вадефуль сообщил о переговорах с Марко Рубио о возможном привлечении Германии к стабилизации ситуации в Ормузском проливе после завершения боевых действий.
К слову, ранее издание Politico писало, что РФ не будет давать разведданные Ирану, если США сделают то же в отношении Украины.