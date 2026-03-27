Хакери, пов’язані з Іраном, заявили про злам особистої електронної пошти директора ФБР Каша Пателя та оприлюднили частину матеріалів в інтернеті.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та представників влади США.

Злам пошти директора ФБР: що відомо

За даними журналістів, відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Handala Hack Team, яке пов’язують з Іраном.

Хакери заявили, що отримали доступ до Gmail-акаунта Каша Пателя та опублікували частину особистих матеріалів.

Йдеться, зокрема, про приватні фотографії та документи. На оприлюднених знімках директор ФБР зафіксований у неформальній обстановці.

У повідомленні групи зазначається, що Патель нібито “поповнив список успішно зламаних цілей”.

Реакція США

Представник Міністерства юстиції США підтвердив факт компрометації електронної адреси Пателя.

За його словами, оприлюднені матеріали виглядають автентичними.

Водночас Федеральне бюро розслідувань наразі не надало офіційного коментаря щодо інциденту.

Експерти вважають, що подібні кібератаки можуть бути частиною інформаційного тиску.

Зокрема, іранські хакери можуть намагатися дискредитувати або поставити в незручне становище американських посадовців на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

