Правительство Норвегии приняло изменения в правилах пребывания украинцев, согласно которым вновь прибывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.

Новые правила для украинцев в Норвегии: что изменится

Отныне украинские мужчины этой возрастной категории должны подавать заявление на получение убежища по стандартной процедуре, а не пользоваться механизмом коллективной защиты.

Изменения вступят в силу уже в ближайшее время.

В норвежском правительстве объясняют это решение растущей нагрузкой на систему приема беженцев.

— Норвегия уже приняла больше всех украинцев в скандинавском регионе… мы ужесточаем ограничения, — заявила министр юстиции Астри Аас-Хансен.

Она также подчеркнула, что важно, чтобы как можно больше украинцев оставались в стране для поддержки общества и обороны.

Кто не подпадает под ограничения

Новые правила не коснутся:

мужчин, освобожденных от службы или непригодных к ней;

лиц, эвакуированных по медицинским программам;

мужчин, самостоятельно ухаживающих за детьми.

Также изменения не коснутся украинцев, уже получивших коллективную защиту в Норвегии.

Ранее украинцам за рубежом упростили доступ к консульским услугам.

В частности, в Великобритании, Канаде и США вводится возможность получения паспортов через сеть сервисных центров VFS Global.

