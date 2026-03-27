Норвегия меняет правила: мужчины из Украины не получат коллективную защиту
Правительство Норвегии приняло изменения в правилах пребывания украинцев, согласно которым вновь прибывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту.
Об этом сообщили в правительстве Норвегии.
Новые правила для украинцев в Норвегии: что изменится
Отныне украинские мужчины этой возрастной категории должны подавать заявление на получение убежища по стандартной процедуре, а не пользоваться механизмом коллективной защиты.
Изменения вступят в силу уже в ближайшее время.
В норвежском правительстве объясняют это решение растущей нагрузкой на систему приема беженцев.
— Норвегия уже приняла больше всех украинцев в скандинавском регионе… мы ужесточаем ограничения, — заявила министр юстиции Астри Аас-Хансен.
Она также подчеркнула, что важно, чтобы как можно больше украинцев оставались в стране для поддержки общества и обороны.
Кто не подпадает под ограничения
Новые правила не коснутся:
- мужчин, освобожденных от службы или непригодных к ней;
- лиц, эвакуированных по медицинским программам;
- мужчин, самостоятельно ухаживающих за детьми.
Также изменения не коснутся украинцев, уже получивших коллективную защиту в Норвегии.
