Норвегія змінює правила: чоловіки з України не отримають колективний захист
- Норвегія змінює правила для українських чоловіків.
- Колективний захист для них більше не діятиме.
- Потрібно подаватися на притулок за стандартною процедурою.
Уряд Норвегії ухвалив зміни до правил перебування українців, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.
Про це повідомили в уряді Норвегії.
Нові правила для українців у Норвегії: що зміниться
Відтепер українські чоловіки цієї вікової категорії повинні подавати заяву на отримання притулку за стандартною процедурою, а не користуватися механізмом колективного захисту.
Зміни набудуть чинності вже найближчим часом.
У норвезькому уряді пояснюють рішення зростаючим навантаженням на систему прийому біженців.
— Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні… ми посилюємо обмеження, — заявила міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен.
Вона також наголосила, що важливо, аби якомога більше українців залишалися в країні для підтримки суспільства та оборони.
Хто не підпадає під обмеження
Нові правила не стосуватимуться:
- чоловіків, звільнених від служби або непридатних до неї;
- осіб, евакуйованих за медичними програмами;
- чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми.
Також зміни не торкнуться українців, які вже отримали колективний захист у Норвегії.
Раніше українцям за кордоном спростили доступ до консульських послуг.
Зокрема, у Великій Британії, Канаді та США запроваджують можливість отримання паспортів через мережу сервісних центрів VFS Global.