Уряд Норвегії ухвалив зміни до правил перебування українців, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.

Про це повідомили в уряді Норвегії.

Нові правила для українців у Норвегії: що зміниться

Відтепер українські чоловіки цієї вікової категорії повинні подавати заяву на отримання притулку за стандартною процедурою, а не користуватися механізмом колективного захисту.

Зараз дивляться

Зміни набудуть чинності вже найближчим часом.

У норвезькому уряді пояснюють рішення зростаючим навантаженням на систему прийому біженців.

— Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні… ми посилюємо обмеження, — заявила міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен.

Вона також наголосила, що важливо, аби якомога більше українців залишалися в країні для підтримки суспільства та оборони.

Хто не підпадає під обмеження

Нові правила не стосуватимуться:

чоловіків, звільнених від служби або непридатних до неї;

осіб, евакуйованих за медичними програмами;

чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми.

Також зміни не торкнуться українців, які вже отримали колективний захист у Норвегії.

Раніше українцям за кордоном спростили доступ до консульських послуг.

Зокрема, у Великій Британії, Канаді та США запроваджують можливість отримання паспортів через мережу сервісних центрів VFS Global.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.