В Иране заявили об уничтожении в Дубае склада украинских систем противодействия беспилотникам. Министерство иностранных дел Украины опровергает эти заявления.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Заявление Ирана об ударе по складу

Так, иранское государственное агентство Fars написало, что в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции по Дубаю был уничтожен склад с дронами-перехватчиками.

Пресс-секретарь Центрального штаба Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран атаковал место дислокации американских командиров и солдат в Дубае. Это якобы привело к значительным потерям.

Также пресс-секретарь сообщил об атаке на склад украинских дронов-перехватчиков, где проживал 21 украинец. Отмечается, что склад был уничтожен в ходе совместной операции Воздушно-космических и Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции.

— Судьба украинских военных, которые находились в упомянутом месте и, вероятно, погибли, неизвестна, — говорится в сообщении иранских военных.

В ответ на это заявление официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил:

Это ложь, мы официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит подобные дезинформационные операции — и в этом ничем не отличается от россиян.

Ранее США выдвинули Тегерану мирное предложение из 15 пунктов, включающее демонтаж Ираном своих основных ядерных объектов и сокращение ракетного потенциала страны исключительно до уровня самообороны в обмен на определенные уступки, в том числе ослабление санкций.

Сообщалось, что власти США рассчитывают завершить войну против Ирана до 9 апреля.

