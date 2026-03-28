МИД опровергло заявления Ирана об ударе по складу украинских дронов в Дубае
- Иранское агентство Фарс сообщило о ракетном ударе КСИР по Дубаю.
- В Тегеране утверждают, что уничтожен склад украинских дронов-перехватчиков.
- Иранская сторона сообщает о возможной гибели 21 украинца.
В Иране заявили об уничтожении в Дубае склада украинских систем противодействия беспилотникам. Министерство иностранных дел Украины опровергает эти заявления.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.
Заявление Ирана об ударе по складу
Так, иранское государственное агентство Fars написало, что в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции по Дубаю был уничтожен склад с дронами-перехватчиками.
Пресс-секретарь Центрального штаба Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран атаковал место дислокации американских командиров и солдат в Дубае. Это якобы привело к значительным потерям.
Также пресс-секретарь сообщил об атаке на склад украинских дронов-перехватчиков, где проживал 21 украинец. Отмечается, что склад был уничтожен в ходе совместной операции Воздушно-космических и Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции.
— Судьба украинских военных, которые находились в упомянутом месте и, вероятно, погибли, неизвестна, — говорится в сообщении иранских военных.
В ответ на это заявление официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил:
Это ложь, мы официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит подобные дезинформационные операции — и в этом ничем не отличается от россиян.
Ранее США выдвинули Тегерану мирное предложение из 15 пунктов, включающее демонтаж Ираном своих основных ядерных объектов и сокращение ракетного потенциала страны исключительно до уровня самообороны в обмен на определенные уступки, в том числе ослабление санкций.
Сообщалось, что власти США рассчитывают завершить войну против Ирана до 9 апреля.