В сотнях городов США проходят митинги против Дональда Трампа в рамках акций протеста Никаких королей (No Kings).

Об этом пишет Reuters.

Демонстранты, выступающие против политики президента США Дональда Трампа, в субботу, 28 марта, вышли на улицы городов по всей стране в рамках третьей волны акции Никаких королей (No Kings).

Организаторы надеются, что этот протест станет крупнейшим однодневным протестом в истории США.

Более 3 200 мероприятий запланировано в 50 штатах и в нескольких городах за пределами США. Две предыдущие акции Никаких королей собрали миллионы участников.

‘No Kings’ anti-Trump protesters march in Washington, D.C. pic.twitter.com/Rm8KVLP53d — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) March 28, 2026

Певцы Брюс Спрингстин и Джоан Баез станут хэдлайнерами митинга возле здания капитолия штата Миннесота, где, как ожидается, соберется более 100 тыс. человек.

Этот район стал очагом напряжения из-за жестких мер Трампа против нелегальной миграции и вмешательства федеральных миграционных агентов в работу городских центров, которыми управляют демократы.

Другие крупные митинги проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Количество митингов в меньших сообществах выросло почти на 40% по сравнению с первой мобилизацией движения в июне прошлого года, сообщили организаторы.

На Национальной аллее в Вашингтоне толпа скандировала продемократические лозунги и держала плакаты против Трампа.

Возле одного из многоэтажных заведений для пожилых людей в Чеви-Чейз, штат Мэриленд, группа пожилых людей в инвалидных колясках держала плакаты с призывами к автомобилистам: Сопротивляйтесь тирании, Сигналите, если хотите демократии и Избавьтесь от Трампа.

В Остине, штат Техас, духовой оркестр создавал музыкальное сопровождение, пока протестующие собирались у мэрии перед маршем по центру города.

Тысячи людей собрались в районе Мидтаун на Манхэттене, где актер Роберт Де Ниро, один из организаторов, заявил, что “раньше были президенты, которые испытывали конституционные пределы своей власти, но никто из них не представлял такой экзистенциальной угрозы нашим свободам и безопасности”.

BREAKING: Robert De Niro marches in NYC “No Kings” protest alongside AG Leticia James and Rev. Al Sharpton Group seen holding banner while moving down 7th Avenue in Manhattanpic.twitter.com/1vR6qDgvYJ — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 28, 2026

— Главное в этой субботней мобилизации — не только количество протестующих, но и то, где именно проходят эти акции, — сказала Лия Гринберг, соучредитель Indivisible — организации, которая запустила движение Никаких королей в прошлом году и координировала подготовку субботних акций.

Митинги проходят на фоне падения рейтинга одобрения Трампа до 36% — самого низкого показателя с момента его возвращения в Белый дом, согласно опросу Reuters/Ipsos.

Представитель Национального республиканского комитета Конгресса раскритиковал политиков и кандидатов от Демократической партии за поддержку этих акций.

— Эти наполненные ненавистью к Америке митинги — место, где самые жестокие и причудливые фантазии ультралевых получают микрофон, а демократы Палаты представителей — свои указания к действию, — заявил пресс-секретарь Майк Маринелла.

Протесты против Трампа перед выборами в Конгресс

В связи с промежуточными выборами в США, которые состоятся позже в этом году, организаторы заявляют о росте количества людей, которые организуют антитрамповские мероприятия и регистрируются для участия даже в традиционно республиканских штатах, таких как Айдахо, Вайоминг, Монтана и Юта.

В пригородах, которые часто определяют результаты национальных выборов, значительно вырос интерес к протестам, отметила Гринберг.

В качестве примеров она привела округа Бакс и Делавэр в Пенсильвании, Ист-Кобб и Форсайт в Джорджии, а также Скоттсдейл и Чандлер в Аризоне.

— Избиратели, которые решают результаты выборов, люди, которые ходят от двери к двери, регистрируют избирателей и выполняют всю работу по превращению протестов в политическую силу, сейчас выходят на улицы, и они разъярены, — сказала она.

HAPPENING NOW: A MASSIVE crowd has gathered in Boston, MA for a No Kings Day protest against convicted felon Donald Trump and his corrupt regime pic.twitter.com/iJtyGsBq74 — Marco Foster (@MarcoFoster_) March 28, 2026

В северной Вирджинии, недалеко от Вашингтона, несколько сотен людей в субботу начали собираться возле Арлингтонского национального кладбища перед запланированным маршем через реку Потомак к Национальной аллее в столице.

Некоторые водители, проезжавшие мимо, сигналили в знак поддержки, но другие замедляли движение, чтобы упрекнуть протестующих.

— Вы все идиоты, — воскликнул один мужчина из своего автомобиля.

57-летний Джон Але, пенсионер, который ранее занимался установкой и обслуживанием систем кондиционирования и отопления, рассказал, что ехал 20 минут со своего дома в Вирджинии, чтобы присоединиться к маршу.

— То, что происходит в этой стране — нежизнеспособно. Средний класс, обычные люди больше не могут позволить себе жизнь. И он (Трамп, — ред.) разрушает нормы, те вещи, которые обеспечивали функционирование нашей страны, — сказал он.

Призывы к действиям против войны с Ираном

Движение Никаких королей, которое стартовало в прошлом году в день рождения Трампа (14 июня), собрало, по оценкам, от 4 до 6 млн человек примерно в 2 100 локациях по всей стране.

Вторая мобилизация в октябре охватила около 7 млн участников более чем в 2 700 городах, согласно анализу открытых данных, опубликованному журналистом-аналитиком Г. Эллиотом Моррисом.

Look at this. Aerial footage of Philadelphia right now.

This is the No Kings protest. Peaceful. Massive. Organized. This is not fringe. This is not outside agitators. This is Americans who voted, pay taxes, send their kids to school, and have watched for months. pic.twitter.com/78QvYRXBVc — Brian Allen (@allenanalysis) March 28, 2026

Октябрьская акция во многом была вызвана возмущением из-за приостановки работы правительства, жестких действий федеральных миграционных органов и развертывания подразделений Национальной гвардии в крупных городах.

Субботние мероприятия проходят на фоне призыва к действиям против бомбардировок Ирана США и Израилем — конфликта, который продолжается уже четыре недели.

45-летняя Морган Тейлор пришла на протест в Вашингтоне вместе со своим 12-летним сыном и заявила, что ее возмущают военные действия Трампа в Иране, которые она назвала “бессмысленной войной”.

— Никто на нас не нападает. Нам там не нужно быть, — отметила Тейлор.

